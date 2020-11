Hanoi (VNA) – L’Audit d’État du Vietnam (SAV) a multiplié ses activités de coopération internationale ces dernières années, contribuant à sa croissance dans un contexte d’intégration mondiale de plus en plus poussée du pays.

Vue de la 52e réunion du Comité de direction de l’ASOSAI. Photo: VNA

En ce qui concerne les relations bilatérales, la SAV a noué des partenariats avec plus de 50 institutions supérieures de contrôle (ISC) dans le monde et signé 29 accords internationaux avec des ISC et des organisations internationales.De nombreuses ISC jouent un rôle important dans les organisations internationales, telles que l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), ainsi que les offices d’audit en Chine, en Inde et en République de Corée, en Russie et au Canada.Le SAV entretient également des relations de coopération avec des organisations comptables et d’audit accréditées telles que l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) et Certified Practicing Accountants (CPA) en Australie.S’agissant de la coordination multilatérale, le SAV a participé activement et de manière proactive aux activités des organisations d’audit régionales et mondiales.En septembre 2019, elle a organisé avec succès le 14e Congrès de l’ASOSAI, sur le thème «Audit environnemental pour le développement durable», et a été élue présidente de l’ASOSAI pour le mandat 2018-2021. Le SAV est également membre du comité directeur de l’ASOSAI de 2015 à 2024.Ces activités extérieures ont constitué un tournant, apportant des contributions importantes à l’amélioration de la stature du SAV non seulement au pays mais aussi dans la région et le monde.Au cours de son développement, le SAV a établi et élargi des relations avec des parraineurs responsables tels que l’UE, la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD), l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation (CAAF), pour attirer des ressources pour améliorer la capacité d’audit.Les projets d’appui technique ont permis au SAV de perfectionner ses mécanismes et d’améliorer la qualité de l’audit, contribuant à la réalisation du plan d’action pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement à l’horizon 2020.Il est nécessaire de s’appuyer sur les réalisations passées et d’assumer une plus grande responsabilité au sein de la communauté internationale pour maintenir sa stature.Pour s’acquitter des tâches qui lui sont assignées par le Parti et l’État, le SAV doit continuer à améliorer la capacité professionnelle de ses cadres et auditeurs, et perfectionner son appareil, ses politiques, ses mécanismes et ses réglementations pertinentes.Au cours de la période 2020-2030, le SAV continuera à renforcer ses activités de coopération et d’intégration mondiales, d’exploiter et d’étendre efficacement ses relations bilatérales, de suivre activement les règles et normes multilatérales et de mettre pleinement en commun les ressources internationales pour répondre aux exigences d’audit de manière opportune et efficace.