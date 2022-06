Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) et la maison d’édition « Tai Nguyen Moi Truong » (Ressources naturelles) ont l’intention de mettre à jour l’Atlas des entreprises aquacoles vietnamiennes et publier la version mise à jour en juillet prochain.

Cet atlas comprendra 500 cartes et fournira des informations et statistiques mises à jour sur les entreprises aquacoles vietnamiennes.

La VASEP distribuera cet atlas à des entreprises, partenaires, organisations, bureaux du Commerce du Vietnam à l’étranger…, pour les aider à mieux comprendre la filière aquacole vietnamienne.

Cet atlas sera également présenté lors de foires et salons internationaux au Vietnam, aux Etats-Unis, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, en Chine …-VNA