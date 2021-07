Un repas des employés dans la compagnie Daikan Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – En vue de soutenir les travailleurs et les employeurs en difficulté en raison du Covid-19, l’Assurance sociale du Vietnam a achevé la réduction à taux de 0% des primes d'assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La réduction des délais de traitement des dossiers, la simplification des formalités administratives, le renforcement des transactions électroniques, l’application des technologies de l’information… sont des solutions mises en œuvre par l’Assurance sociale du Vietnam pour soutenir les travailleurs et les employeurs en difficulté en raison du Covid-19.

Photo d'illustration. Source: VNA

L’Assurance sociale du Vietnam a créé un comité de pilotage chargé d’administrer la coordination avec les agences concernées pour mettre en œuvre rapidement des politiques visant à soutenir les travailleurs et employeurs impactés par l’épidémie de Covid-19, a déclaré son directeur général, Nguyên Thê Manh.

Jusqu’au 16 juillet, l'Assurance sociale des villes et provinces avait achevé les procédures et envoyé des informations à 375. 335 employeurs, correspondant à plus de 11,2 millions de salariés. Selon lesquels, ils bénéficieraient de réduction des primes aux fonds d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles d’environ 4.322 milliards de dôngs, a-t-il précisé.

L'injection de vaccin anti-Covid-19 pour les employés de la compagnie THACO, province de Quang Nam. Photo: VNA

Les employeurs et les travailleurs de Hô Chi Minh-Ville touchée gravement par cette 4e vague de l’épidémie seraient les plus grands bénéficiaires, avec 1.000 milliards de dôngs, suivis de ceux de Hanoi (plus de 640 milliards de dôngs), de ceux de Hai Phong, de Binh Duong et de Dông Nai…, a-t-il indiqué.

L’Assurance sociale du Vietnam s'efforce d'apporter des politiques de soutien aux travailleurs et aux employeurs, ce pour contribuer à repousser l'épidémie, réaliser le double objectif du gouvernement de prévention et de contrôle efficaces de l'épidémie et de promotion du développement socio-économique, a-t-il affirmé. –VNA