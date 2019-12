Photo de famille des délégués. Photo: VNA



Séoul (VNA) - L’association des hommes d’affaires et d’investissement Vietnam - République de Corée (VKBIA en anglais) a annoncé l'ouverture d’une section dans la province de Gyeonggi, dans le but d'élargir son réseau visant à renforcer la connexion entre les deux pays dans l’investissement.



Lors de la cérémonie de publication de la décision de créer la section à Gyeonggi, le 21 décembre à Séoul, le président de la VKBIA Tran Hai Linh a souligné que l'objectif de son association n'était non seulement de promouvoir la coopération entre les entreprises des deux pays, mais également d'intensifier l'application des technologies sud-coréennes pour les produits agricoles vietnamiens.



Il a déclaré que la VKBIA ouvrirait ses sections dans d'autres régions tels que Asan, Daegu, Daejeon, ainsi que dans les régions du nord, du centre et du sud du Vietnam en janvier et février 2020.



Lors de l'événement, la conseillère en investissement de l’ambassade du Vietnam dans ce pays, Dinh Thi Tam Hien, a présenté la situation, les atouts, les politiques privilégiées offertes par le gouvernement vietnamien pour attirer les investisseurs étrangers en général, et les entreprises sud-coréennes en particulier.



Quatre mois depuis sa création, la VKBIA possède déjà deux sections à Busan-Cheollanamdo et Gyeonggi. -VNA