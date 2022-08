L'Association d'amitié Vietnam-Australie de Hanoï a tenu le 26 août son sixième Congrès pour le mandat 2022-2027. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Australie de Hanoï a tenu le 26 août à Hanoï son sixième Congrès pour le mandat 2022-2027 afin de passer en revue les réalisations acquises et de définir les orientations de travail pour le nouveau mandat.

Le Congrès a élu un comité exécutif de 27 membres dirigé par le directeur du Service municipal de l'éducation et de la formation, Tran The Cuong.

Au cours du nouveau mandat, la section de Hanoï de l'Association d'amitié Vietnam-Australie renforcera les échanges d'amitié, lancera activement des programmes de coopération en matière d'éducation et popularisera la culture et l'homme du Vietnam et de Hanoï, contribuant ainsi au renforcement des relations traditionnelles et de la compréhension mutuelle entre les deux parties.

S'exprimant lors de l'événement, la vice-présidente permanente de l'Union municipale des organisations d'amitié, Tran Thi Phuong, a suggéré que l'Association d'amitié Vietnam-Australie de Hanoï accordait une attention particulière à la promotion de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et l'Australie, en particulier entre les jeunes générations.

Les activités pendant le nouveau mandat devraient être pratiques et efficaces, en particulier celles organisées à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales l'année prochaine, a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que l'Association d'amitié Vietnam-Australie de Hanoï devait élargir ses partenaires, en particulier les organisations de masse et d'amitié en Australie, tout en stimulant les échanges dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et du tourisme et en admettant davantage des membres dans les arrondissements et districts et les entreprises ayant des liens avec l'Australie. -VNA