Jakarta (VNA) – L’Association d’amitié Malaisie-Vietnam (MVFA) et la Chambre de commerce et d’industrie de l’ASEAN (ACCI) ont signé mardi 31 octobre un protocole d’accord (MoU), marquant une nouvelle étape dans la coopération entre la MVFA et la communauté d’affaires malaisienne.

La présidente de la MVFA, Trân Thi Chang (à droite) signe le protocole d’accord avec le président de l’ACCI, Sohaini Shahadan. Photo: VNA

Dans le cadre du protocole d’accord, les signataires travailleront ensemble pour accroître les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays. Ils co-organiseront et participeront également à des événements conjoints tels que des ateliers, des foires et des expositions pour promouvoir les relations commerciales, et proposeront des initiatives visant à intensifier davantage les activités économiques bilatérales.Le président de l’ACCI, Sohaini Shahadan, a exprimé l’espoir que, sur la base du protocole d’accord récemment signé, l’ACCI et la MVFA accompagneront les événements de connexion commerciale.Par ailleurs, la présidente de la MVFA, Trân Thi Chang, a déclaré que son association ferait de son mieux pour promouvoir les produits vietnamiens en Malaisie et soutenir les entreprises vietnamiennes qui recherchent des opportunités d’exportation de marchandises vers le pays.La signature du protocole d’accord a été organisée dans le cadre de la cérémonie d’annonce de l’Exposition commerciale internationale Malaisie-ASEAN 2024 (MASTEX 2024), qui sera organisée par l’ACCI au Centre de commerce international et d’exposition de Malaisie (MITEC) du 23 au 26 janvier de l’année prochaine.La MVFA a été créée le 8 mars 2022 et compte désormais 200 membres. Elle représente la communauté vietnamienne en Malaisie et relie la communauté à l’ambassade du Vietnam en Malaisie. – VNA