Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 15e législature a ouvert sa première session extraordinaire, mardi 4 janvier à Hanoi, en présentiel et en ligne avec au menu plusieurs questions d’importance nationale.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la séance inaugurale de la première session extraordinaire, le 4 janvier à Hanoi. Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont assisté à la séance inaugurale



Cette session vise à examiner et à décider à temps d’un certain nombre de questions économiques, sociales, financières et budgétaires majeures et urgentes pour soutenir en temps opportun le programme de prévention et de lutte contre le Covid-19 et le programme de relance et de développement socio-économique, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

L’Assemblée nationale examinera et adoptera une résolution sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, a-t-il fait savoir.

Cette résolution est d’une importance particulière pour faire face à l’épidémie de Covid-19, réparer ses dégâts, soutenir la relance et le développement socio-économique, redresser le marché du travail et résoudre les problèmes de sécurité et de bien-être sociaux, a-t-il souligné.

Vue de la séance inaugurale de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 15e législature, le 4 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Il s’agit d’une politique complémentaire, qui s’ajoute au cadre de politiques financières et monétaires décidé par l’Assemblée nationale dans le plan de développement socio-économique, le plan financier, le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique, le plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025, a indiqué le dirigeant.

L’Assemblée nationale examinera et approuvera les projets de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’investissement public, de la Loi sur les investissements sous forme de partenariat public-privé, de la Loi sur l’investissement, de la Loi sur la passation des marchés publics, de la Loi sur l’électricité, de la Loi sur les entreprises, de la Loi sur la taxe sur la consommation spéciale et de la Loi sur l’exécution des jugements civils, a-t-il poursuivi.

Lors de cette session, elle examinera et approuvera une résolution sur la mise en œuvre expérimentale d’un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la ville de Cân Tho afin d’institutionnaliser les résolutions du Comité central du Parti et du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Cân Tho.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a convenu avec le gouvernement d’envoye aux députés un rapport complémentaire sur la situation de la lutte anti-Covid-19, notamment le nouveau variant Omicron ; les problèmes liés à la prévention, à la détection et au traitement des infractions et phénomènes négatifs dans ce combat en général et à la compagnie Viêt A ; et sur le programme de prévention et de lutte anti-Covid-19 et le programme de relance et de développement socio-économiques.

Retransmise en direct à la Radio du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale, la session extraordinaire se déroulera en visioconférence pour 62 délégations parlementaires des provinces et villes sous l’autorité centrale et en présentiel pour la délégation parlementaire de la ville de Hanoi. – VNA