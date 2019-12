Vue générale d'une session de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) a publié la résolution 98/2019/QH14 ratifiant deux documents juridiques sur la frontière entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Traité complémentaire au Traité de 1985 sur la délimitation de la frontière nationale entre le Vietnam et le Cambodge et au Traité complémentaire de 2005, ainsi que le Protocole sur la démarcation et le bornage de la frontière terrestre commune entre le Vietnam et le Cambodge, sont soumis à la résolution.

Les deux documents juridiques ont été signés à Hanoï le 5 octobre 2019.

La résolution permet également l'application directe de tous les articles des deux documents.

L'Assemblée nationale demande au Premier ministre d'assumer la responsabilité de l'organisation de la mise en œuvre des deux documents. Le Premier ministre devra également approuver un plan concernant la communication afin de sensibiliser le système politique et la population, en particulier les habitants des 10 provinces limitrophes avec le Cambodge, pour créer un consensus dans l’application des deux documents.

Le gouvernement dirige les ministères et les organes concernés dans la finalisation des procédures pour que les deux documents prennent effet et qu'ils soient enregistrés à l'ONU.

Le gouvernement poursuivra les négociations sur les sections frontalières restantes afin de terminer rapidement la délimitation et le bornage de la forntière terrestre commune entre le Vietnam et le Cambodge.- VNA