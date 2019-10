Le 31 octobre, l'Assemblée nationale poursuit ses discussions sur des questions socioéconomiques et celles liées au budget d’État. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa 8e session, l'Assemblée nationale de la 14e législature poursuit le 31 octobre, ses discussions sur des questions socioéconomiques et celles liées au budget d’État.

Ses discussions sont retransmises en direct à la télévision et à la radio nationales et sur la chaîne de télévision de l'Assemblée nationale.

Lors du débat du 30 octobre, la plupart des députés se sont déclarés réjouis des évolutions positives de la situation socioéconomique nationale en 2019, en dépit de toute une gamme de difficultés et de défis auxquels le pays et le monde étaient confrontés.

2019 est la deuxième année consécutive où le pays devrait atteindre et dépasser les 12 objectifs fixés par l’Assemblée nationale, ont-ils ajouté, ajoutant que la macroéconomie restait stable et que le produit intérieur brut (PIB) devrait progresser de 6,8%, l'inflation étant inférieure à 3%, les dépassements budgétaires à 3,4% et le taux de chômage inférieur à 4%, respectivement.

Les législateurs se sont concentrés sur des mesures visant à développer un contingent de fonctionnaires professionnels ainsi que sur des politiques d'attraction des talents dans le secteur public.

Ils ont également cherché des moyens pour accélérer la restructuration économique, réorganiser les agences administratives au niveau local, perfectionner le cadre juridique dans la lutte contre la fraude commerciale et améliorer l'environnement des affaires.

Les ministres de la Culture, des Sports et du Tourisme; des Sciences et Technologies; des Finances; du Plan et de l’Investissement devraient rejoindre les discussions du 31 octobre. -VNA