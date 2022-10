Hanoi (VNA) - La 4e session de l’Assemblée nationale, 15e législature débutera le 20 octobre à Hanoi, a annoncé lundi 17 octobre à la presse le vice-président du bureau de l’organe législatif Pham Thai Hà.

Lors de la conférence de presse sur la 4e session de l’Assemblée nationale, 15e législature. Photo : VNA

Au cours de cette session qui durera 21 jours contre 30 jours comme à l’accoutumé, les élus devraient adopter 7 projets de loi et 3 projets de résolution. Ils examinera également la nomination de certains membres du gouvernement.

L'AN examinera les rapports sur la situation socio-économique et le budget de l'État en 2022 et décidera du plan de développement socio-économique, de l'estimation du budget de l'État et du plan d'allocation du budget central en 2023, a déclaré Pham Thai Hà.



Il y aura une séance de questions-réponses et une supervision thématique, a-t-il dit, ajoutant que les législateurs prendront des décisions sur le personnel et d'autres questions importantes.

Le secrétaire général de l'AN Bui Van Cuong. Photo : VNA



En ce qui concerne la question du pétrole, qui a récemment suscité des inquiétudes dans le public, Nguyen Minh Son, vice-président de la Commission des affaires économiques de l'AN, a affirmé qu'il s'agit d'un problème sous la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de Finance. Par conséquent, il est nécessaire que le gouvernement ordonne aux organismes compétents de mettre en place un mécanisme de gestion des prix de détail plus raisonnable, tout en garantissant les intérêts des personnes et des entreprises ainsi que les intérêts des commerçants, des importateurs et des détaillants.



Pham Minh Son a également déclaré que le Comité permanent de l'AN a proposé au gouvernement d'étudier d'urgence le contenu lié à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe spéciale à la consommation sur les produits pétroliers à soumettre à l'AN pour examen et prendre les décisions appropriées au cas où les prix mondiaux du pétrole continueraient d'augmenter ou de rester à un niveau élevé, affectant l'indice d'inflation, la macro-économie, les moyens de subsistance des populations et la croissance économique nationale.- VNA