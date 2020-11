Panorama de la séance du 3 novembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 10e session, l’Assemblée nationale a discuté mardi 3 novembre de la situation socio-économique nationale et de questions budgétaires.



La séance a été retransmise en direct à la télévision et à la radio.



Plusieurs députés ont déclaré apprécier la direction et la gestion du gouvernement pour réaliser le double objectif de lutte contre l’épidémie de coronavirus et de développement socio-économique. Ils ont constaté que grâce à ces efforts, la stabilité économique avait été maintenue avec une faible inflation.



Certains députés ont demandé au gouvernement d’évaluer complètement les dégâts causés par les inondations et les tempêtes dans les secteurs agricoles et des infrastructures afin de disposer d'une base pour évaluer correctement les indicateurs de croissance économique.



Les recettes et dépenses budgétaires, le décaissement des investissements publics, le développement du réseau de transport dans le delta du Mékong, la production agricole, la protection et le développement des forêts, la sécurité des ressources d’eau et plusieurs autres sujets figuraient également parmi les questions abordées le 3 novembre.



Le même jour, l'Assemblée nationale a adopté une résolution sur la révocation du député Pham Phu Quoc de la délégation parlementaire de Ho Chi Minh-Ville. Pham Phu Quoc avait été malhonnête et avait violé les normes des députés de l'Assemblée nationale, et n’est plus digne de la confiance des électeurs et du peuple.



Mercredi 4 novembre, l’Assemblée nationale poursuivra les débats sur la situation socio-économique et le budget de l’Etat. La séance sera retransmise en direct à la télévision et à la radio.-VNA