Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam a tenu mercredi 4 novembre à Hanoi sa troisième journée de travail sous la houlette de sa présidente Nguyên Thi Kim Ngân.

Le vice-premier ministre Vu Duc Dam devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Les députés ont continué à discuter de la situation socio-économique et budgétaire de l’Etat. La majorité d’entre eux se sont mis d’accord avec nombre de contenus du rapport du gouvernement et ont réfléchi à des solutions de développement économique durable.

Discutant du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2016-2010, ils ont demandé au gouvernement de faire un rapport plus détaillé sur l’allocation des capitaux d’investissement public.

En outre, ils ont également demandé au gouvernement d’examiner les propositions de l’Audit d’État et de préciser la responsabilité des particuliers et agences pour ne pas avoir sérieusement réalisé les dispositions de la Loi sur l’investissement public et la résolution n°84 de l’Assemblée nationale.

Au cours des débats, le vice-premier ministre Vu Duc Dam, le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuan Anh et le ministre et président du Comité des affaires ethniques Dô Van Chiên ont apporté des éclairages aux opinions soulevées par les députés.

L’Assemblée nationale se penchera jeudi 5 novembre sur la situation socio-économique et budgétaire de l’Etat. – VNA