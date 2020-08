Panorama de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion des vice-ministres des Finances et des gouverneurs adjoints des banques centrales de l’ASEAN+3 a eu lieu le 5 août à Hanoï.

Cette réunion avait pour objet de préparer la prochaine conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l’ASEAN+3 (ASEAN – Association des Nations d’Asie du Sud-Est, Chine, Japon, République de Corée), prévue en septembre 2020.

Des représentants de la Banque asiatique de Développement (BAD) et du Fonds monétaire international (FMI), le directeur de l’ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO - Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3), un secrétaire adjoint de l’ASEAN, des vice-ministres des Finances et des gouverneurs adjoints des banques centrales des pays de l’ASEAN+3, y ont participé.

Les participants ont discuté de plusieurs iniatives sur la coopération financière au sein de l’ASEAN+3, dont la Multilatéralisation de l’Initiative de Chiang Mai (CMIM – un accord multilatéral d'échange de devises entre les membres de l'ASEAN+3, qui est entré en vigueur le 24 mars 2010).

Ils ont déclaré apprécier les efforts de l’ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) pour réaliser des activités de surveillance macroéconomique et aider les pays à améliorer leurs capacités d’élaboration de politiques. Ils ont adopté un plan concernant le budget et le personnel de l’AMRO pour 2021.

Dans le but de renforcer la stabilité économique et financière de la région, les vice-ministres des Finances et les gouverneurs adjoints des banques centrales ont examiné le rythme de la mise œuvre de nouvelles initiatives inscrites dans le cadre des « Strategic Directions of the ASEAN+3 Finance Process » (Orientations stratégiques du processus financier de l’ASEAN+3).

Dans le contexte d’épidémie de nouveau coronavirus, une session spéciale a été organisée pour que les participants discutent des mesures propres à réduire les impacts du COVID-19. -VNA