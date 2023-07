A la conférence de mi-année de la Fédération des associations de transitaires et assimilés de l'ASEAN. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Une conférence de mi-année de la Fédération des associations de transitaires et assimilés de l'ASEAN (AFFA) s'est tenue le 15 juillet à Da Nang, au Centre, pour discuter des mesures visant à créer des conditions favorables à la logistique transfrontalière, au développement des ressources humaines et à la transition numérique dans le domaine de la logistique dans la région.



Lors de l'événement, l'assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a déclaré que la région Asie-Pacifique est considérée comme la région en développement la plus dynamique et devrait devenir un moteur de croissance de l'économie mondiale d'ici 2025.



L'industrie de la logistique au Vietnam a connu une croissance impressionnante avec un taux allant jusqu'à 16%, se classant dans le top 10 de l'indice de logistique des marchés émergents. La logistique est considérée comme un secteur de services important de l'économie vietnamienne. Par conséquent, le pays est prêt à élargir sa coopération avec les pays membres de l'ASEAN pour développer l'industrie à l'échelle mondiale dans une orientation verte et durable.



Alvin Chua, président de l'AFFA, a déclaré que malgré les difficultés, les associations et les entreprises doivent promouvoir la transition numérique et la croissance durable. Le groupe de travail sur la durabilité et la numérisation (S&D) de l'AFFA commencera à travailler à partir de la conférence.



Somsak Wisetruangrot, président de l'Institut de logistique de l'AFFA, a souligné que les pays de l'ASEAN doivent accorder une attention particulière à la formation de haute qualité des ressources humaines, à l'augmentation du partage de l'expérience et des connaissances, ainsi qu'aux cours de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines dans les temps à venir.



Edwin Chee, directeur général de la société SLP Vietnam, a déclaré que la position géographique favorable aidera les entreprises investissant au Vietnam à réduire considérablement leurs coûts logistiques. En conséquence, le Vietnam devient plus attrayant pour les investisseurs IDE et les fournisseurs mondiaux de services logistiques tiers.



Il a souligné que le Vietnam devait bientôt établir un nouveau port de transbordement qui puisse améliorer sa connectivité avec les marchés internationaux, faciliter la circulation des marchandises, réduire le temps de transit et améliorer l'efficacité du résultat global de la chaîne d'approvisionnement.



L'AFFA, créée en décembre 1991, est une organisation intergouvernementale régionale composée de dix pays d'Asie du Sud-Est qui promeut l'expédition de fret par le biais de la coopération intergouvernementale et facilite le transport de marchandises. -VNA