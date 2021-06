Hanoi (VNA) – Les ambassadeurs de l’ASEAN et représentants des offices du commerce et 40 entreprises d’import-export dans le Rio Grande do Sul, le plus méridional des 27 États du Brésil, se sont réunis par visioconférence le 25 juin pour promouvoir les images et les échanges entre l’ASEAN et le Brésil.

L'ASEAN était en 2020 le troisième partenaire commercial du Brésil, avec un commerce bilatéral de 21 milliards de dollars. Photo d'illustration : VNA



L’État brésilien a une superficie de 281.730 km2 et compte 12 millions d’habitants et présente de nombreuses similitudes avec les pays de l’ASEAN en termes de climat et de structure économique.

L’ambassadrice du Vietnam au Brésil, Pham Thi Kim Hoa, cheffe du Comité de l’ASEAN au Brésil, a présenté les domaines de coopération potentielle entre l’ASEAN et les entreprises brésiliennes, notamment le commerce et l’investissement, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la défense nationale, la technologie, la prévention de la traite des êtres humains et la sécurité maritime.

L’ASEAN était le troisième partenaire commercial du Brésil en 2020, avec un commerce bilatéral atteignant 21 milliards de dollars.

Le chef de l’Office du commerce du Vietnam au Brésil, Ngô Xuan Ty, a informé les entreprises brésiliennes du potentiel d’investissement des pays de l’ASEAN.

Les statistiques du Département général des douanes du Vietnam montrent que le commerce Vietnam-Brésil a frôlé les 2,64 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2021, soit une augmentation de 61% en glissement annuel.

Sur ce chiffre, le Vietnam a exporté 893,5 millions de dollars de marchandises, notamment produits sidérurgiques, métaux, produits du bois, ordinateurs, produits et composants électroniques au Brésil, en hausse de 30% par rapport à la même période de l’an dernier. – VNA