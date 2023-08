La ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Mary Ng (Centre) lors de la réunion. Photo : https://asean.org/

Jakarta (VNA) - La 12e consultation des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM) - Canada s'est tenue à Semarang, en Indonésie, le 20 août, sous la coprésidence du ministre indonésien du Commerce Zulkifli Hasan et du ministre canadien de la Promotion des exportations, du Commerce international et Développement économique Mary Ng.La réunion a noté la trajectoire positive des relations commerciales et d'investissement entre l'ASEAN et le Canada, dans un contexte de reprise instable de l'économie mondiale après la pandémie de COVID-19.Selon les statistiques du Canada, en 2022, le commerce bilatéral total de marchandises était évalué à 31,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 23,8 % d'une année sur l'autre, tandis que l'afflux d'investissements directs étrangers (IDE) du Canada vers l'ASEAN atteignait 30,73 milliards de dollars, en hausse de 13,4 % sur un an.Les participants ont affirmé leur engagement à déployer tous les efforts possibles pour renforcer la coopération entre les parties afin d'atténuer l'impact économique de ces tensions géopolitiques sur la région ainsi que sur leurs relations commerciales et économiques bilatérales, en particulier sur les questions liées à la sécurité alimentaire et énergétique.La réunion a reconnu et exprimé sa gratitude au Canada pour avoir étendu son soutien aux efforts de la région pour se remettre de la pandémie de COVID-19 grâce à sa contribution au Fonds de réponse COVID-19 de l'ASEAN et au don d'équipement de protection individuelle (EPI) à l'ASEAN, ainsi qu'au soutien au cadre de relance intégrale de l'ASEAN (ACRF) et à son plan de mise en œuvre, dans les domaines de la surveillance de la santé publique et des industries numériques.Les deux parties ont salué les progrès des négociations de l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA) et ont chargé les responsables de poursuivre des discussions intensives pour faire avancer les négociations vers un ACAFTA commercialement significatif pour toutes les parties prenantes.La réunion a noté que les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique et la stratégie indo-pacifique du Canada partagent des principes fondamentaux pertinents dans la promotion d'une architecture régionale ouverte, inclusive, transparente et fondée sur des règles dans la région indo-pacifique, dans laquelle l'ASEAN est au centre.Les délégués ont salué l'assistance technique du Canada à l'ASEAN dans le cadre du Mécanisme de déploiement d'experts pour le commerce et le développement (EDM).Ils se sont également félicités des progrès de la mise en œuvre des activités de coopération de la troisième année dans le cadre du plan de travail 2021-2025 pour la mise en œuvre de la Déclaration commune ASEAN - Canada sur le commerce et l'investissement (plan de travail JDTI), tout en notant les résultats satisfaisants de la poursuite des consultations, dialogues et programme de renforcement des capacités pour améliorer la gouvernance économique et stimuler une croissance économique durable au sein du bloc.De plus, la réunion s'est félicitée de l'opérationnalisation du fonds d'affectation spéciale pour le plan d'action ASEAN-Canada en 2023. La réunion a noté que le fonds d'affectation spéciale jouerait un rôle essentiel dans l'approfondissement et le renforcement des relations entre l'ASEAN et le Canada dans les trois piliers de la communauté de l' ASEAN , notamment en soutenant les négociations de l'ACAFTA.- VNA