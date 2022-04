Lors du 29e dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - De hauts responsables de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande se sont engagés à renforcer leur coopération après l'annonce par les pays membres de l'ASEAN de leur intention de rouvrir leurs frontières.

Lancé lors du 29e dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande tenu le 7 avril sous forme de visioconférence, cet engagement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir leur relance économique post-pandémique.

Lors du dialogue, les délégués ont reconnu le rôle actif de la Nouvelle-Zélande dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN et ont exprimé leur soutien au rôle central du bloc régional dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale grâce à la mise en œuvre efficace du Plan d'action ASEAN-Nouvelle-Zélande pour 2021-2025 dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le commerce, l’investissement et l’économie numérique, les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), les initiatives de promotion des échanges entre les peuples, la gestion des risques de catastrophes, la conservation de la biodiversité, l’agriculture de haute technologie, la gestion des déchets, la résilience au changement climatique, la santé, la cybersécurité, l’éducation... Elles ont également déclaré soutenir l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI).

Les deux parties ont également exprimé leur volonté d’achever les négociations en vue de la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Des responsables de l’ASEAN ont déclaré souhaiter la reprise des initiatives favorisant les échanges entre les peuples, telles que l’initiative ASEAN Young Business Leaders (YBLI), le programme de bourse d’études du gouvernement néo-zélandais (NZAID). -VNA