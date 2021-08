Photo d'illustration : Reuters

Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont uni leurs forces pour lancer #ReachOut, une campagne conçue pour sensibiliser aux symptômes des problèmes de santé mentale, encourager les gens à demander de l'aide quand ils en ont besoin et aider à éradiquer toute stigmatisation associée.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a déclaré dans une déclaration que la santé mentale et le bien-être sont tout aussi importants que la santé et la sécurité physiques. Sous la présidence du Brunei, l'ASEAN prend des mesures pour faire progresser la coopération avec des partenaires externes sur la santé mentale, afin de fournir à la communauté de l'ASEAN les services de santé mentale et de soutien psychosocial nécessaires et appropriés.

« Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, il est plus important que jamais de prendre soin de notre santé mentale et physique », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS est ravie de soutenir la campagne #ReachOut pour encourager les gens à parler de leur santé mentale et à fournir des conseils pratiques pour une bonne santé mentale », a-t-il ajouté.

Lors du lancement de la campagne, le président de la FIFA Gianni Infantino a souligné : « Cette campagne est très importante pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale et encourager une conversation qui pourrait sauver la vie. Dans la Vision 2020-2023 de la FIFA, nous nous engageons à mettre le football au service de la société, et je remercie les joueurs qui ont contribué à cette importante initiative. Avoir une conversation avec la famille, les amis ou un professionnel de la santé peut être la clé. La FIFA est fière de lancer cette campagne, en partenariat avec l'ASEAN et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, pour encourager les gens à #ReachOut».

La vidéo de la campagne présente 14 anciens et actuels footballeurs et sera partagée sur les chaînes numériques de la FIFA, avec des kits d'outils multimédias pour faciliter la diffusion et l'utilisation en Asie du Sud-Est et au-delà.

Cette campagne est une activité dans le cadre du protocole d'accord ASEAN-FIFA signé en novembre 2019 en marge du 35e Sommet de l'ASEAN à Bangkok, en Thaïlande. -VNA