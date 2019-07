Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La recherche et développement (R&D) constitue la pierre angulaire de l’innovation et le moteur de la croissance économique à l’ère numérique, ont déclaré des experts lors de la conférence ASEAN-Chine sur l’industrie intelligente tenue jeudi 25 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Vue de la conférence ASEAN-Chine sur l’industrie intelligente, le 25 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo : VOH

Vo Tân Thành, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) affiliée à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la quatrième révolution industrielle offre au Vietnam une opportunité d’utiliser les nouvelles technologies pour accélérer l’industrialisation et la modernisation nationales.En 2018, le Vietnam était l’un des cinq pays au monde enregistrant la plus forte croissance des technologies de l’information, avec plus de 72% de la population utilisant des téléphones intelligents et plus de 68% exploitant Internet. Le Vietnam a progressé de 12 places en termes d’indice mondial de l’innovation 2017.Le gouvernement vietnamien accorde une attention particulière aux technologies numériques et de l’information, à l’industrie, au tourisme, au développement urbain intelligent, à l’écosystème de start-up et à la formation de la main-d’œuvre.Selon Vo Tân Thành, le Vietnam est confronté à des problèmes de pénurie de ressources humaines de haute qualité, de politiques et d’infrastructures techniques numériques incomplètes. Si le Vietnam exploite pleinement les opportunités offertes par l’intégration mondiale et la quatrième révolution industrielle, sa croissance économique du Vietnam sera plus élevée, générant 8 à 18 milliards de dollars par an.Chen Dehai, secrétaire général du Centre ASEAN-Chine, a déclaré que la Chine est forte dans les domaines des technologies des télécommunications, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, tandis que l’ASEAN a une énorme demande pour les nouvelles technologies utilisées dans les secteurs de la fabrication, de l’intelligence artificielle, du big data et du développement urbain intelligent.Matasuka Fujida, secrétaire général du Centre ASEAN-Japon a exhorté les États membres de l’ASEAN à peaufiner rapidement les mécanismes et les politiques en matière de recherche et développementDans l’ASEAN, ce sont Singapour et la Malaisie qui dépensent le plus dans la recherche et développement, tandis que la Thaïlande et la Malaisie enregistrent le plus grand nombre de travailleurs dans ce domaine. -VNA