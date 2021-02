Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l'ASEAN SOM du Vietnam, Nguyen Quoc Dung . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En 2020, le Vietnam a assumé avec succès complet et pragmatique le rôle de présidence de l'ASEAN. C'est le sommet de la victoire dans la politique extérieure multilatérale du Parti communiste du Vietnam.

A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l'ASEAN SOM du Vietnam, Nguyen Quoc Dung, a eu une un article pour évaluer et passer en revue ces réalisations.

En 2020, face à des défis sans précédent, le rôle central de l'ASEAN a continué d'être affirmé sous tous ses aspects. Le thème de l’Année de l'ASEAN 2020 "Cohésif et réactif" a harmonieusement manifesté ce rôle.

Surmontant les difficultés causées par l'épidémie de COVID-19, l'ASEAN a continué de maintenir fermement l'élan de construction de la Communauté de l'ASEAN. Sous la présidence du Vietnam, l'ASEAN a ajusté avec souplesse son mode de fonctionnement, en organisant des centaines de conférences et de réunions en format en ligne. En 2020, plus de 550 conférences et réunions virtuelles se sont tenues.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside le 37e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Sur les questions essentielles liées à la paix et à la sécurité régionales, le 8 août 2020, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié une Déclaration sur l'importance du maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est.

Dans cette Déclaration, les ministres ont affirmé leur ferme engagement commun à maintenir la paix, la sécurité, et la stabilité, à respecter le droit international et à contribuer au renforcement de la confiance mutuelle, tout en s’orientant vers la construction d'une structure régionale ouverte, transparente, et basées sur les règles, renforçant ainsi le rôle central de l'ASEAN.

L'ASEAN a continué d'élargir et d'approfondir les partenariats existants, dans lesquels elle a convenu de porter les relations ASEAN-UE à un niveau de partenariat stratégique, tout en mettant activement en œuvre de nombreuses mesures pour renforcer les relations avec d'autres partenaires.

En outre, l'achèvement des négociations et la signature de l' Accord de partenariat économique global régional (RCEP) apporte non seulement des avantages pratiques aux pays participants, mais constitue également une contribution importante de l'ASEAN, contribuant à renforcer la confiance et à créer plus de forme motrice pour le multilatéralisme et le système commercial multilatéral.

En qualité de président de l'ASEAN, le Vietnam a conjugué des efforts avec d'autres membres de l'ASEAN pour surmonter des difficultés et défis sans précédent. Le pays a également affirmé sa position en tant que l'un des membres «clé», «leaders» et actives dans la construction et la formation des des « règles du jeu » au sein de l'ASEAN et dans la région. -VNA