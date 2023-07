Jakarta (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont affirmé mercredi 12 juillet lors de leur 56e réunion restreinte (AMM-56) à Jakarta la volonté du bloc de maintenir la solidarité et de promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans un contexte mondial marqué par les rivalités stratégiques des grandes puissances et les enjeux de sécurité transfrontalière.

Vue de la 56e réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, le 12 juillet. Photo : VNA



Plaidant pour la promotion des mécanismes dirigés par l’ASEAN tels que le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et le Forum régional de l’ASEAN (ARF), le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a exhorté l’ASEAN à s’en tenir à ses objectifs et principes, et à adopter une approche équilibrée et objective qui répond aux intérêts légitimes de toutes les parties.



Il a exprimé son soutien aux efforts de l’ASEAN pour renforcer les relations avec ses partenaires, encourager la participation et la contribution des partenaires à la région ainsi qu’à la construction communautaire et à la réponse aux défis communs.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné que les partenaires doivent respecter le rôle central de l’ASEAN tant en parole qu’en action, travailler avec l’ASEAN pour construire la confiance, réduire les différences et promouvoir conjointement le dialogue et la coopération sincère.



Il a partagé la position de principe de l’ASEAN sur les questions internationales et régionales, soutenu l’ASEAN pour aider le Myanmar à rechercher des solutions, affirmer la valeur du consensus en cinq points de l’ASEAN (5PC), apprécié les efforts du président et de son envoyé spécial, tout en soulignant que la solution au problème du Myanmar devait être décidée par le Myanmar.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de l'AMM-56. Photo : VNA

La réunion a également discuté des moyens de renforcer le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale, en améliorant l’efficacité opérationnelle des mécanismes dirigés par l’ASEAN pour correspondre aux objectifs de sa fondation et à son potentiel de développement.



Les ministres ont tous soulignés l’importance d’adhérer aux principes, normes et valeurs communs inscrits dans des documents tels que la Charte de l’ASEAN, le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982), et les Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP).



Ils ont réaffirmé la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale, se sont engagés à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), tout en s’orientant vers l’élaboration rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris la CNUDM.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a mis en relief la nécessité d’assurer un environnement favorable pour les négociations du COC, invitant l’ASEAN à persister dans ses principes, dont le respect du droit international et de la CNUDM de 1982, oeuvrant pour une Mer Orientale de paix et de coopération.



Les ministres ont affirmé la volonté de l’ASEAN d’élargir et d’approfondir les relations avec ses partenaires, indiquant que la participation de ces derniers doit se faire sur la base du respect du rôle central de l’ASEAN, d’une coopération mutuellement bénéfique et des efforts conjoints à la construction d’une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles.



Immédiatement après la session restreinte, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont assisté à la signature par l’Arabie saoudite d’un document sur sa participatio au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), la 51e partie à cet accord. – VNA