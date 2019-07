Hanoi, 27 juillet (VNA) - L’artiste Thanh Son, professeur du département de théâtre chanté traditionnel, de l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-ville a donné récemment un spectacle de Cai luong tuông cô (théâtre rénové et théâtre classique) au Centre culturel Mandapa à Paris.

L’artiste Thanh Son (gauche). Photo : tuoitrenews.vn



À cette occasion, la communauté des Vietnamiens résidant en France a eu l’occasion d’écouter des extraits du répertoire traditionnel vietnamien sur les personnages populaires historiques, dont le héros Trân Hung Dao et Ly Dao Thành, Premier dignitaire de la cour des Ly.



«Ce qui est le plus important pour moi, c’est de présenter la culture et l’histoire du Vietnam. Les Vietkieus qui vivent loin de leur pays natal aiment beaucoup les airs folkloriques. Et je suis très heureux de pouvoir rapprocher l’art traditionnel de la communauté vietnamienne en France», nous dit Thanh Son.



Un concert d’instruments de musique traditionnels comme le tambour, le monocorde, le lithophone et le T’rung, a été organisé au centre culturel Mandapa, par les artistes vietnamiens Chu Son et Van anh et l’artiste vietnamien résidant en France Hô Thuy Trang. L’événement a attiré beaucoup de Vietkieus et de Français. Les artistes vietnamiens ont utilisé ces instruments de musique pour jouer du rock et accompagner des chansons folkloriques. Lê Vu Luong, un Vietkieu, nous fait part de ses impressions:



«Je suis impressionné par ces jeunes artistes vietnamiens talentueux et créatifs. Ils ont utilisé les instruments traditionnels de notre pays pour jouer différents genres musicaux.»



Les spectacles et les projets musicaux constituent d’ores et déjà un pont qui relie la communauté des Vietnamiens en France avec leur pays natal. - VOV/VNA