Hanoi (VNA) - La sculpture sur bois est un art folklorique particulier des groupes ethniques minoritaires du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) tels que Ba Na et Jrai. Ce ne sont pas seulement des objets folkloriques mais aussi des illustrations d'une philosophie de vie.

Photo d'illustration : VNA

Les sculptures sur bois des Hauts plateaux du Centre se trouvent sur les escaliers, les poutres des toits et les toits des maisons sur pilotis, ainsi que sur les sites religieux et même parmi les ustensiles ménagers.

Les sculptures les plus remarquables sont les statues en bois autour des tombes. Ceux-ci expriment les sentiments et les pensées des proches à propos du défunt et leur vision de la vie. Des artisans expérimentés, principalement des grands-pères et des pères, ont partagé des techniques de sculpture avec leurs enfants et de jeunes sculpteurs.

L'artisan Ksor Kroh dans la commune de Ia Ka, district de Chu Pah, province de Gia Lai, a dit : ''L'art des sculptures en bois s'est transmis de génération en génération. Nous n'abandonnons jamais nos arts traditionnels et continuons à les pratiquer".

Même les anciens du village ou les chercheurs ne peuvent dire avec certitude quand ces statues sont apparues pour la première fois. Depuis des temps immémoriaux, les habitants des hauts plateaux du Centre construisent des tombes entourées de statues en bois pour honorer leurs morts.

Docteur Hoang Thi Thanh Huong, chercheur folklorique, a estimé que les statues en bois sont considérées par beaucoup comme servant les croyances spirituelles, en particulier les funérailles. Cependant, en réalité, elles sont utilisées comme œuvres d'art décoratives pour embellir le cadre de vie dans les villages.

L'art populaire de la sculpture sur bois et la créativité des artisans ont contribué à la beauté unique des groupes ethniques minoritaires de Gia Lai et enrichi la diversité culturelle du Vietnam.- VNA