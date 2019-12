Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Des porcelaines anciennes et contemporaines de Russie et du Vietnam sont présentés au public dans le cadre de l’exposition «les sons du magnifique passé – collection de porcelaines russes du musée de l’Ermitage», qui s’est ouverte le 19 décembre à Hanoï.



On peut y voir d’anciennes porcelaines de Russie, d’anciens objets en porcelaine du Vietnam datant du XVIIe au XXe siècle, des trésors royaux de la dynastie des Nguyên, des porcelaines contemporaines des deux pays.



Organisé conjointement par le Musée national de l'histoire du Vietnam et celui russe de l’Ermitage, cette exposition constitue un évènement culturel important dans le cadre de l’Année de l'amitié croisée Vietnam - Russie (2019-2020).



Il s’agit d’une bonne occasion pour le public vietnamien de découvrir ou mieux comprendre l’art de la porcelaine ainsi que la culture de la Russie, contribuant à approfondir l'amitié et la compréhension entre les deux nations.



Clôture le 28 février 2020. -CPV/VNA