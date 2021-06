Le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo María Beltramino. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo María Beltramino, a affirmé le souhait de reclasser les relations Vietnam-Argentine au niveau de Partenariat stratégique, après 11 ans de l'établissement d'un partenariat intégral, notamment dans le contexte où l'Argentine et le Vietnam s’orientent vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, le 25 octobre 2023.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, l'ambassadeur argentin s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations de solidarité, d'amitié et de coopération bilatérale.

Appréciant la coopération étendue entre les deux pays, l'ambassadeur argentin a mentionné trois piliers principaux, à savoir le dialogue politique, le commerce et la coopération technique.

Concernant la coopération commerciale, le nouvel ambassadeur de l'Argentine a estimé que son pays était prêt à diversifier les produits pour répondre aux besoins du Vietnam et vice versa, le Vietnam a de nombreux produits de haute qualité, tels que la technologie, le textile et les chaussures qui sont très familiers sur le marché argentin.

Il a abordé la septième session du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique pour discuter de l'ouverture du secteur commercial en août prochain.

Le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo María Beltramino et le Président Nguyen Xuan Phuc (droite). Photo : VNA

Soulignant l'efficacité de la coopération technique au cours des deux dernières décennies, le diplomate argentin a parlé de la mise en œuvre de 15 projets de coopération dans de nombreux domaines, dont l'agriculture et l'industrie, qui étaient des atouts de l'Argentine et du Vietnam. Il a également évoqué la coopération dans l'anthropologie médico-légale, le domaine humanitaire dans lequel l’Argentine aide le Vietnam à identifier les soldats morts pendant la guerre.

L'ambassadeur a également précisé les domaines potentiels que les deux pays pouvait développer à l'avenir, tels que la haute technologie et les services satellitaires à des fins pacifiques, notamment le soutien à la recherche pédologique, à la météorologie et à la technologie satellitaire pour améliorer l'efficacité de la production agricole. Ce sont les domaines où l'Argentine est très forte.

Face aux défis actuellement émergents, M. Beltramino a apprécié le soutien mutuel au fil des ans entre les deux pays, ainsi que le partage de points de vue pour résoudre les défis mondiaux, tels que l'adaptation au changement climatique, l'aide humanitaire, l’opération de maintien de la paix et le respect de la Charte de l’ONU, et la lutte contre la pandémie de COVID-19.

A cette occasion, M. Beltramino a félicité l'équipe vietnamienne pour son entrée avec succès dans le 3e tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du Monde 2022, et a proposé une coopération dans la formation des joueurs et celle entre la Fédération de football et des clubs de football des deux pays. Dans le sport, l'Argentine s'intéresse aussi au badminton, qui se développe fortement au Vietnam.

Avant 1975, l'Argentine a établi des relations diplomatiques avec le Vietnam le 25 octobre 1973.

Le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo María Beltramino lors de la cérémonie de présenter ses lettres de créance au président Nguyen Xuan Phuc (droite). Photo : VNA

L'Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique, avec un commerce bilatéral chiffré en 2020 à 3,95 milliards de dollars, en hausse de 4,3% par rapport à 2019.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, le commerce bilatéral entre les deux pays au cours des deux premiers mois de cette année a atteint 440 millions de dollars. - VNA