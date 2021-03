Le colloque organisé le 23 mars à Hanoï pour passer en revue deux ans de mise en œuvre du PTPGP et s’orienter vers un avenir durable après le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations commerciales encore plus solides grâce aux opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP), entré en vigueur au Vietnam le 14 janvier 2019.

Cette information a été communiquée lors d’un colloque organisé le 23 mars à Hanoï pour passer en revue les deux ans de mise en œuvre de l'APTGP et s’orienter vers un avenir durable après le COVID-19.

Le commerce bilatéral de marchandises a totalisé 8,9 milliards de dollars en 2020, en hausse de 12% en glissement et de 37% par rapport à il y a deux ans, et ce malgré les impacts de la pandémie.

Les expéditions du Vietnam vers le Canada ont augmenté de près de 16% en 2020, avec une augmentation considérable des exportations de téléphones mobiles, de chaussures, de meubles et de vêtements.

Le Vietnam et le Canada en tireront d'autres avantages lorsque de plus en plus des pays participeront à ce pacte commercial.

Selon l'ambassadrice du Canada au Vietnam Deborah Paul, l'APTGP a amélioré l'accessibilité des activités commerciales et de services entre les deux pays, a consolidé un ensemble commun de règles, réduit les coûts des activités commerciales et a contribué à une meilleure compétitivité des produits vietnamiens et canadiens sur les deux marchés respectifs.

Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN depuis 2015. Il est aussi est le deuxième importateur de produits agricoles et aquatiques canadiens tels que céréales, noix, poisson, crustacés, fruits, bœuf, porc et produits laitiers.

L'APTGP a établi un accès en franchise de droits pour le commerce des marchandises entre les deux pays, tout en aidant les consommateurs vietnamiens à acheter des produits canadiens de haute qualité bà des prix raisonnables.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (CCIV) Vu Tien Loc a décrit les relations commerciales entre le Vietnam et le Canada comme l'un des modèles les plus réussis apportés par l'APTGP grâce aux efforts soutenus déployés par leurs entreprises pour mettre en place des règles de développement du marché.

Les deux pays ont connu des réalisations remarquables dans leurs activités d'import-export, et ce pacte commercial joue un rôle important, a-t-il déclaré.

Le Canada a aboli 94% des lignes fiscales pour les exportations vietnamiennes, tandis que le Vietnam a supprimé près de 66% des lignes fiscales pour les importations en provenance du Canada. En outre, les barrières non tarifaires ont été améliorées dans le sens de plus de transparence, facilitant les échanges commerciaux entre les deux pays.

Une fois la pandémie de COVID-19 éradiquée, l'APTGP pourrait apporter des avantages plus importants au commerce Vietnam-Canada, a souligné Vu Tien Loc.

«Peut-être devrons nous encore vivre avec le COVID-19 dans un proche avenir, mais au moins, nous avons la chance d'avoir le PTPGP, qui nous permet de renforcer le commerce avec le monde en cette période difficile », a-t-il déclaré.-VNA