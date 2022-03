EVN reçoit le systèmes d'énergie propre sur les îles. Photo: EVN

Hanoï (VNA) - Ces récentes dernières années, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a toujours considéré l'approvisionnement en électricité des zones rurales, montagneuses et insulaires comme une tâche politique importante.

Afin de mettre en œuvre de l'accord de coopération sur l'approvisionnement en électricité dans l'archipel de Truong Sa (Spratleys) et la plateforme DK1, EVN a confié en août 2017 à la compagnie générale d'électricité du Sud et à la compagnie d'électricité de Ninh Thuan la tâche de gérer le système d'énergie propre sur les îles.

Des soldats sur l'île de Truong Sa entretiennent des panneaux photovoltaïques. Photo: VNA

Depuis 2017, EVN maintient régulièrement ses investissements dans la réparation du système électrique sur les îles et assure un approvisionnement ininterrompu et complet en électricité, contribuant ainsi au maintien de la sécurité nationale, à la défense de la souveraineté, au développement de l'économie maritime et insulaire et à l'amélioration de la vie des cadres, des soldats et des habitants dans les îles.

Fin 2021, EVN a reçu, géré et investi des billions de dongs pour assurer l'approvisionnement en électricité de 11 districts insulaires du pays, dont Van Don, Co To (Quang Ninh), Cat Hai (Hai Phong), Ly Son (Quang Ngai), Phu Quy (Binh Thuan), Con Dao (Ba Ria - Vung Tau), Phu Quoc, Kien Hai (Kien Giang), Con Co (Quang Tri) et Truong Sa (Khanh Hoa). -VNA