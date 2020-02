Paris, 13 février (VNA) – L'approbation par le Parlement européen de l’accord de libre-échange (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVIPA) a ouvert un nouvel horizon de coopération entre les deux parties, a-t-il déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information sur a signification de cet événement, Bui Thanh Son, a souligné l'importance stratégique et économique de ces pactes, ratifiés à justes 30 ans après l'établissement de relations diplomatiques bilatérales.



L’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam avec 401 voix pour, 192 contre et 40 abstentions est considéré comme “le plus moderne, exhaustif et ambitieux jamais conclu entre l’UE et un pays en développement”, tandis que le second avec 407 voix pour, 188 voix contre et 53 abstentions.

Selon Bui Thanh Son, ces chiffres témoignent de l'appréciation des parlementaires européens et des pays membres de l'UE pour la position du Vietnam, ainsi que pour la promotion de la coopération intégrale entre les deux parties.



Ces deux pactes créent un cadre de coopération à long terme, fondée sur l'égalité et les avantages mutuels, qui contribuent à la tendance commune à stimuler la connectivité économique internationale et le développement durable, a-t-il déclaré.



Il a ajouté que cette décision reflète la volonté de l'UE de renforcer ses liens avec l'Asie-Pacifique, et avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en particulier.



En tant que président de l'ASEAN en 2020, le Vietnam est prêt à dynamiser davantage des liens entre les deux blocs communautaires, a-t-il déclaré.



En outre, le fait que le Parlement européen ait approuvé l'EVFTA et l'EVIPA juste au début du nouveau mandat montre les grands avantages économiques que ces accords apporteront aux deux parties, a-t-il déclaré.



Dans le même temps, le feu vert pour l’EVIPA entre l'UE et un pays en développement brevète la détermination du bloc pour promouvoir la libéralisation commerciale et des investisseurs sur la base de la loi, a-t-il déclaré.



Selon le vice-ministre vietnamien, la décision du Parlement européen consolidera la confiance, la connectivité économique internationale et le commerce ouvert et des facteurs libres très importants dans le contexte de la montée du protectionnisme dans le monde.



Il a exprimé sa conviction qu'une fois en vigueur, les deux accords dynamiseront les relations entre le Vietnam et l'UE, tout en créant de nouveaux jalons dans le développement socio-économique et l'intégration mondiale du pays.



Partageant des détails sur les négociations des deux pactes, le diplomate Bui Thanh Son a souligné que Hanoi avait offert aux pays membres de l'UE et aux plus de 700 parlementaires européens des informations sur la situation actuelle et les efforts de réforme et d'intégration du Vietnam.



Les deux parties se sont coordonnées pour une résolution rapide et efficace des questions d'intérêt mutuel, a-t-il déclaré.



Grâce aux efforts du gouvernement, du Parlement et d'autres organes nationaux, le Vietnam a reçu un soutien élevé lors du récent vote, tout en notant que les dirigeants, tant du pays que de l'UE, soutiennent la signature et l'approbation des accords.



Grâce à des engagements profonds et globaux, soutenus par les économies membres, l'EVFTA bénéficiera considérablement aux deux parties.



En vertu de cet accord, l'UE éliminera immédiatement les taxes sur 86% des exportations et 99% au cours des sept prochaines années. Et le Vietnam réduira les droits de douane à 48,5% de ses importations du bloc pour la première année, puis à 91,8% après sept ans.



S'ils profitent efficacement de l'EVFTA, les entreprises vietnamiennes, en particulier les fabricants d'articles importants tels que les vêtements textiles, les chaussures et les produits agricoles, pourront améliorer leur compétitivité sur le marché européen.



Au milieu des tensions commerciales croissantes dans le monde, cet accord permettra aux entreprises vietnamiennes de diversifier leurs marchés.



En outre, l’EVFTA et l’EVIPA stimuleront les flux d'investissements, de technologies et d'expériences de gestion d'entreprise de haute qualité de l'UE vers le Vietnam.



Outre les engagements économiques, l'EVFTA comprend également des réglementations sur le développement durable, la réponse au changement climatique, l'emploi et la protection de l'environnement.



La coopération entre le Vietnam et l'UE dans le respect de ces engagements contribuera à accélérer les réformes et la croissance durable, ainsi qu'à améliorer les conditions de vie dans le pays.-VNA