Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Education et de la Formation en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et la Fondation Asie-Europe (ASEF) a organisé une conférence Asie-Europe sur l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable.

Le ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuân Nha s’adresse à la conférence. Photo : VNA

Les délégués ont discuté et partagé des expériences sur la reconnaissance des résultats d’apprentissage sous la forme d’une éducation régulière et informelle pour encourager l’apprentissage tout au long de la vie, les mesures visant à fournir des programmes répondant aux besoins des apprenants non traditionnels, les politiques sur l’apprentissage tout au long de la vie tourné vers une culture d’éducation permanente.

Selon les experts, la formation tout au long de la vie permet aux individus, aux communautés et aux nations d'atteindre leurs objectifs et tirer partie des occasions qui émergent dans un environnement de bénéfice partagé en constante évolution. Elle les aide eux et leurs institutions à affronter les défis technologiques, économiques et sociaux pour réparer les préjudices et développer le bien-être de tous.

Une bonne centaine de délégués à la conférence Asie-Europe sur l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable. Photo : VNA

Au Vietnam, le Bureau politique a publié en 2007 une directive sur l’encouragement aux études et sur l’édification d’une société orientée vers l’instruction, laquelle stipule que l’édification d’une telle société est la mission du Parti et du peuple, ainsi que l’objectif essentiel de la stratégie de développement de l’éducation nationale.

Le Premier ministre vietnamien a approuvé le projet d’édification d’une société orientée vers l’instruction pour la période 2005-2010 en 2005 et celui pour la période 2012-2020, qui ont pour objectif de favoriser l’accès aux études à tous, tous âges, tous niveaux et tous lieux confondus. – VNA