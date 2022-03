Le ministre et chef du Bureau du gouvernement Tran Van Son prend la parole lors du séminaire. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - Un séminaire pour rendre public le rapport sur l'application des solutions numériques dans la réforme des réglementations des affaires au Vietnam s'est tenu jeudi 10 mars à Hanoï, sous les auspices du Bureau du gouvernement vietnamien et de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam.



S'exprimant lors du séminaire, le ministre et chef du Bureau du gouvernement Tran Van Son a indiqué que dans le cadre du protocole d'accord signé par son organe et l'ambassade du Royaume-Uni, les deux parties avaient mené diverses activités importantes, notamment la programme de réduction et de simplification des réglementations relatives aux affaires pour la période 2020-2025 basé sur la recherche d'expériences internationales dans ce domaine.



Alors que le gouvernement vietnamien met en œuvre le programme national de transformation numérique, le rapport sur l'application des solutions numériques dans la réforme des réglementations des affaires sera un document pratique et utile à consulter et à appliquer dans la mise en œuvre des programmes de réforme des institutions et réglementations des affaires, et de développement socio-économique en général, a souligné le ministre Tran Van Son.



Il a exprimé la volonté de bénéficier du soutien continu de l'ambassade du Royaume-Uni et des organes concernés pour promouvoir l'efficacité des solutions numériques, compléter la base de données et le portail de conseil sur les réglementations commerciales, afin d'améliorer la transparence dans ce domaine.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Gareth Ward s'exprime lors du séminaire. Photo: laodong.vn



Appréciant les réalisations du Vietnam dans l'application des solutions numériques, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Gareth Ward a promis de renforcer la coopération et de maintenir le soutien de son pays aux organes vietnamiens concernés.



Lors du séminaire, les participants ont indiqué que la réforme institutionnelle et l'amélioration de l'environnement des affaires font partie des trois mesures innovantes pour concrétiser la stratégie de développement socio-économique du Vietnam. -VNA