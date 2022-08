La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga, remet un don de 1.000 euros à l'ambassadeur cubain au Vietnam Orlando Nicolas Hernandez Guillen pour soutenir le peuple cubain. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam - Cuba a adressé le 17 août une lettre appelant à des dons au peuple cubain pour l'aider à surmonter les difficultés actuelles.



Dans sa lettre, l'Association indique que le pays et le peuple cubains ont du mal à faire face à d'innombrables difficultés et défis alors qu'ils continuent d'être soumis à un embargo strict dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier un récent incendie dans une installation de stockage de pétrole dans une zone industrielle près de Matanzas qui a gravement touché la vie de le peuple cubain.

Sur la base des relations de solidarité particulière entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et de Cuba, l'Association d'amitié Vietnam - Cuba appelle les ministères, secteurs, syndicats, agences, entreprises, les villes et provinces, organisations, individus, philanthropes et amoureux de Cuba à s'unir pour soutenir le peuple cubain frère.

Tous les soutiens et dons doivent être transférés sur le compte de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba, numéro 1030489074 (Vietcombank), ou le compte du Club des anciens élèves vietnamiens à Cuba, numéro 192798361 (VP Bank) de Nguyen Minh Nghia.



L'Association d'amitié Vietnam - Cuba recevra les dons jusqu'au 31 août.

Le 15 août, la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) Nguyên Phuong Nga a rencontré l'ambassadeur cubain Orlando Nicolas Hernandez Guillen à l'ambassade de Cuba et a exprimé sa sympathie au peuple cubain touché par l'impact de l'explosion d'un dépôt pétrolier dans la banlieue de Matanzas.



À l'occasion, Nguyên Phuong Nga a remis 1.000 euros collectés par les responsables et le personnel de la VUFO pour aider le peuple cubain à atténuer ses difficultés.



En outre, le Club des anciens élèves vietnamiens de la VUFO à Cuba a également lancé une campagne de financement le 8 août et a jusqu'à présent levé près d'un milliard de dongs (43.400 dollars) pour soutenir le peuple cubain.- VNA