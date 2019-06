La LaoVietBank s’est vue décerner l'Ordre du travail de première classe du Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La LaoVietBank, une co-entreprise entre la banque par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la banque de commerce extérieur du Laos (BCEL), a organisé une cérémonie à Vientiane le 22 juin afin de recevoir l'Ordre du travail du Laos, première classe, et de commémorer son 20e anniversaire (22 juin).

S’exprimant à cette cérémonie, Somdee Duangdee, vice-Premier ministre et ministre des Finances du Laos, a hautement apprécié les contributions et les performances de la LaoVietBank ces 20 dernières années.

Il a affirmé que cette banque était vraiment le principal pont de paiement entre le Vietnam et le Laos en fournissant une variété de services financiers polyvalents et utiles aux entreprises et aux citoyens des deux pays, et digne de la confiance des deux Partis, des deux gouvernements et des deux peuples.

Le gouverneur de la Banque d’Etat du Laos, Sonexay Sitphaxay, a également affirmé que la naissance de la LaoVietBank contribuait à cultiver la solidarité spéciale entre les deux pays. La LaoVietBank est un modèle de coopération économique entre le Laos et le Vietnam.

De son côté, le directeur général de la LaoVietBank, Nguyên Van Binh, a déclaré que sa banque continuerait de mener à bien sa mission.

A cette occasion, quatre Ordres de travail de deuxième classe, cinq autres de troisième classe et cinq Ordres d'amitié du Laos ont été remises à des personnels de la LaoVietBank.

La Banque d’Etat du Vietnam a remis le drapeau d’émulation à la LaoVietBank. -VNA