Mme Sounthone Sayachak, présidente de la Commission centrale des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Hanoï, 25 janvier (VNA) - Au cours des cinq dernières années, le Vietnam a remporté de nombreuses réalisations historiques dans tous les domaines, notamment le maintien de la stabilité politique. Le Vietnam a réussi à maîtriser le COVID-19, développer l’économie et régler les conséquences causées par les catastrophes naturelles, a estimé Mme Sounthone Sayachak, présidente de la Commission centrale des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Lors d’une interview accordée au reporter de l’Agence vietnamienne d’information sur les réalisations obtenues par le Vietnam et les relations spéciales entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao, la dirigeante lao a indiqué que le Vietnam était l'un des 10 pays très appréciés par la communauté internationale pour avoir enregistré la plus forte croissance économique du monde et l'une des 16 économies les plus développées en 2020. Ces cinq dernières années, le pays a réalisé une croissance économique annuelle supérieure à 5,9%.

Le domaine de la sécurité et de la défense restait stable. Les domaines de la culture, de la société, de la santé, de l'éducation, des sciences et technologies ont également progressé. Notamment, le travail de réduction de la pauvreté a connu des progrès remarquables, avec un taux des familles démunies affiché de plus de 3% en 2020 contre10% en 2015.

Les affaires étrangères et l'intégration internationale ont continué de se développer, avec l’achèvement avec succès du rôle de président de de l’ASEAN 2020 et du membre non permanent de l’ONU pour la période 2020-2021.

Estimant le rôle du Parti communiste du Vietnam dans la défense et l’édification nationales, Sounthone Sayachak a déclaré que le Parti avait conduit le peuple vietnamien à mener des guerres contre le colonialiste français et l’impérialiste américain, dirigé le processus de Renouveau pour remporter des succès globaux. Le Parti est en train de diriger le peuple tout entier à édifier le Vietnam de plus en plus riche et fort et à jouer un rôle de plus en plus important dans le monde. Tout le succès du Vietnam est dû à la direction et à la gestion du PCV, a-t-elle affirmé.

Une chaîne de produits textile-habillement. Photo : VNA



A propos des relations entre le PCV et le PPRL, la dirigeante lao a souligné que les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao s’étaient soutenus toujours contre les envahisseurs étrangers pour l'indépendance et dans l’œuvre actuelle de l’édification nationale.

Au cours de ces 45 dernières années, les deux parties ont maintenu une coopération intégrale dans différents domaines. Elles ont effectué ensemble des consultations en matière de sécurité et de la défense. En termes d'économie, d'investissement et de commerce, le Vietnam est l'un des plus grands investisseurs étrangers, se classant troisième au Laos. En particulier, le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a continuellement augmenté. Le fonds d’investissement du Vietnam au Laos a atteint plus de 4 milliards de dollars.

Dans une période de changements compliqués et imprévisibles de la situation mondiale, les deux pays ont encore beaucoup de potentiels et de forces pour promouvoir la coopération bilatérale. Il faut, pour les deux parties, continuer à renforcer la coopération afin de valoriser les potentiels et d’apporter des avantages réels, a-t-elle ajouté.

Enfin, elle a souhaité un succès du 13e Congrès national du PCV pour faire avancer le Vietnam. -VNA