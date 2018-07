Le président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Duc Chung et le vice-Premier ministre du Laos, Buonthong Chitmany. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Duc Chung et Buonthong Chitmany, vice-Premier ministre, inspecteur général du gouvernement, président de la commission du contrôle du Parti et du comité central de lutte contre la corruption du Laos, ont partagé leurs expériences en matière d’inspection, de règlement des plaintes et dénonciations et de lutte contre la corruption.

Nguyen Duc Chung a informé le dirigeant laotien des réalisations socioéconomiques exceptionnelles obtenues par la capitale vietnamienne ces dix dernières années, après l'élargissement de ses limites administratives, et particulièrement au cours du premier semestre 2018.



Le responsable municipal a profité de l'occasion pour exprimer sa sympathie aux victimes de l'effondrement du barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy, dans la province laotienne d'Attapeu, le 24 juillet.



Selon l'inspecteur-chef de Hanoi, Nguyen An Huy, au cours des six premiers mois de cette année, les agences d'inspection de la ville ont traité plus de 2.100 cas de dénonciation et de plainte. Plus de 200 inspections qui ont été menées dans le même temps, avec la découverte des violations causant des pertes de plus de trois milliards de dongs.



Pour sa part, Bunthoong Chitmany a affirmé que le Vietnam et le Laos entretenaient une amitié traditionnelle de longue date et que Hanoi et Vientiane avaient également établi des liens étroits grâce aux activités de coopération.

« Les réalisations socioéconomiques et les résultats des travaux d’inspection, de règlement des plaintes et dénonciations et de lutte contre la corruption de Hanoï permettent au Laos de tirer des expériences précieuses » a-t-il souligné.



Il a également remercié le gouvernement vietnamien et les autorités de Hanoï pour leur sympathie et leur aide accordée au Laos dans le règlement des conséquences de la rupture du barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy. -VNA