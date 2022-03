Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen a reçu le 29 mars les nouvelles consules générales de Cuba et d'Australie à Ho Chi Minh-Ville.

La Conférence en ligne du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM WG) et celle élargie (ADSOM+WG) ont eu lieu les 28 et 29 mars.

La VNA et la KPL ont eu un entretien par vidéoconférence, mardi 29 mars, pour examiner les résultats de leur coopération 2016-2020 et discuter des plans pour cette année et au-delà.