Lào Cai (VNA) – La province montagneuse septentrionale de Lào Cai a pris des mesures urgentes pour contenir la propagation des incendies de forêt dans le parc national Hoàng Liên, dans la ville de Sa Pa, et pour atténuer les risques potentiels sur place.

Lors d’une réunion avec le président du Comité populaire de Lào Cai, Trinh Xuân Truong (2e à droite) sur les efforts de Sa Pa pour contenir la propagation des incendies de forêt dans le parc national de Hoàng Liên. Photo : VNA

Lors d’une réunion avec le président du Comité populaire de Lào Cai, Trinh Xuân Truong (2e à droite) sur les efforts de Sa Pa pour contenir la propagation des incendies de forêt dans le parc national de Hoàng Liên. Photo : VNA

Le relief accidenté, les falaises rocheuses, les hautes montagnes, les voies d’accès difficiles et les vents violents ont considérablement entravé le déploiement des forces de lutte contre les incendies dans les zones touchées.Le 20 février à 14 heures, les premières estimations suggéraient que les incendies avaient ravagé environ 25 hectares de terres. Près de 840 personnes, dont 640 directement engagées dans les opérations de lutte contre les incendies, ont été mobilisées.Afin de gérer de manière proactive les efforts de lutte contre les incendies et de minimiser les impacts négatifs des incendies de forêt, le président du Comité populaire provincial Trinh Xuân Truong a publié une directive urgente le 20 février, demandant à Sa Pa de mobiliser rapidement toutes les ressources disponibles pour contenir les incendies et assurer la sécurité du personnel engagé dans la lutte contre les feux de forêtLe responsable a également demandé à la ville de faire rapport rapidement au Comité populaire provincial si nécessaire pour obtenir un soutien supplémentaire.Les incendies de forêt ont été signalés pour la première fois aux autorités en début d’après-midi du 19 février, près de 400 personnes étant immédiatement envoyées sur les lieux. Cependant, en raison de l’altitude élevée, de la couverture végétale dense et des vents irréguliers, les efforts de lutte contre les incendies ont rencontré de nombreux défis, entraînant une propagation rapide des incendies.Selon la station météorologique et hydrologique provinciale, le 20 février, les températures ont continué d’augmenter dans de nombreuses régions, avec des vents secs et chauds s’accélérant vers l’ouest et des niveaux d’humidité diurne allant de 45 à 50%. Ces conditions venteuses dominantes devraient persister jusqu’au 23 février. – VNA