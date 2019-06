Les représentants de la province de Lao Cai et de la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe au séminaire. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - La coopération en matière de tourisme entre la province de Lao Cai (Nord) et la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe, province chinoise du Yunnan, a été discutée lors d’un séminaire tenu le 21 juin dans la province de Lao Cai.

L’événement, co-organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lao Cai et l’Office de la culture et du tourisme de cette localité chinoise, avait pour objectif de construire et de transformer le circuit touristique «Deux nations, six destinations» en un produit touristique officiel, une marque commune de ces deux localités.

La ville de Kunming et la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe, ainsi que les localités vietnamiennes de Lao Cai, Hanoi, Hai Phong et Quang Ninh font partie de six destinations du circuit.

Les délégations de la province de Lao Cai et de l'Office de la culture et du tourisme de la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe avaient effectué du 17 au 21 juin une tournée de visite de Hanoi, Hai Phong et Quang Ninh, ainsi que du site touristique national de Sa Pa à Lao Cai.

Lors de ce séminaire, les deux parties ont signé des accords de coopération pour les tours d'essai «Deux nations, six destinations» en 2019.

En conséquence, les deux parties s’emploieront à simplifier les procédures administratives pour les touristes et à créer les conditions optimales permettant aux entreprises vietnamiennes et chinoises d’exploiter un réseau de bus pour visiteurs, conformément à l’accord sur le transport routier des deux pays.

En outre, ils renforceront les activités de communication sur le tourisme et la protection des ressources touristiques.

Lao Cai et la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe encourageront également les échanges culturels et artistiques et réfléchiront à l’organisation de festivals artistiques frontaliers entre le Vietnam et la Chine.

La localité chinoise a également été invitée à aider Lao Cai à mener une enquête sur les lieux dans lesquels le Président Hô Chi Minh, avait séjourné en 1940-1941 afin de créer un circuit lié au dirigeant vietnamien.

L’amitié entre Lao Cai et le Yunnan en général et la préfecture autonome Hani et Yi de Honghe en particulier au fil des ans a donné des résultats positifs dans les domaines des transports, des finances, du commerce, du tourisme, de la culture, de l’éducation et de la formation et de la gestion des frontières, a déclaré le directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Dinh Dung.

Les deux parties ont mis en place un mécanisme de coopération solide à tous les niveaux pour renforcer la confiance mutuelle et le développement intégral de l'amitié, a-t-il noté. -VNA