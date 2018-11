Hanoï, 28 novembre (VNA) - La zone économique frontalière de Lao Cai sera développée pour devenir un pôle industriel, urbain, de commerce et de services, servant de moteur à la croissance de la province montagneuse de Lao Cai (Nord).

Porte de la frontière de Lao Cai



Il s’agit de l’objectif du plan global de développement de cette zone d'ici 2040 avec vision à l'horizon 2050, qui vient d'être approuvé par le Premier ministre dans la décision 1627 / QD-TTg.

Selon ce plan, la zone économique frontalière de Lao Cai aura une superficie totale de 15.929,8 ha. Sa population devrait atteindre 90.000 habitants en 2040.

Elle sera dotée d'une zone centrale et de deux "ailes" constitués par les couloirs économiques Ouest et Est. La zone de services couvrira plus de 356 ha, avec des espaces pour des foires et expositions, des bureaux de représentation d'entreprises et d'organisations, un centre commercial et un entrepôt de stockage, entre autres installations.



La zone désignée pour les activités industrielles comprendra des parcs industriels opérationnels (Dong Pho Moi de 100 ha et Bac Duyen Hai de 85 ha), une zone de traitement et d'emballage de 228 ha pour l'import-export dans le district de Bat Xat, et un espace réservé aux services, à la logistique, au stockage et à l'emballage.



Le plan prévoit également un complexe de tourisme, de divertissement et de sports couvrant plus de 344 ha dans la commune de Ban Qua du district de Bat Xat. Les sites culturels et spirituels locaux tels que temples de Thuong et de Mâu seront modernisés et transformés en attractions touristiques, tandis qu'un nouvel itinéraire touristique sera créé reliant cette zone économique frontalière à Sa Pa.- VNA