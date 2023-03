Binh Thuân (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a assisté samedi 25 mars à l’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2023 sur le thème " Binh Thuân - Convergence verte" dans la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê et les délégués lors de la cérémonie d'inauguration de l’Année nationale du tourisme 2023. Photo: VNA

L’Année nationale du tourisme est organisée en rotation à l’échelle nationale et internationale depuis 2003, avec une série d’activités culturelles, socio-économiques et touristiques exceptionnelles sous un thème choisi. Elle vise à introduire et à vulgariser les valeurs culturelles, les ressources et les produits touristiques vietnamiens uniques, attirant ainsi davantage de touristes étrangers dans le pays, renforçant la connectivité régionale, créant un développement de percée et développant les infrastructures touristiques.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré qu’avec le thème "Binh Thuân - Convergence verte", l’édition 2023 vise à promouvoir le tourisme vert et durable, conformément à la politique du Parti de développer une économie en harmonie avec la nature et de ne pas sacrifier l’environnement pour la croissance économique.

Il a exprimé sa conviction que Binh Thuân, en tant qu’hôte de l’Année nationale du tourisme 2023, transformera ses inconvénients en avantages et s’avancera sous les projecteurs dans le développement du tourisme dans le Centre et le pays.

Spectacles inaugurant l’Année nationale du tourisme 2023, à Binh Thuân. Photo: VNA

A cette occasion, il a appelé les ministères, les agences et les localités du pays à élaborer des plans et des stratégies pour réaliser le développement du tourisme vert suivant le thème de l’Année nationale du tourisme 2023, à intensifier les partenariats public-privé dans le domaine et vulgariser le tourisme au plus grand nombre sous diverses formes sous le slogan "Chaque citoyen est un ambassadeur du tourisme".



Pour sa part, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré que pour concrétiser efficacement la résolution du Bureau politique sur le développement du tourisme en un secteur économique de pointe, les administrations, secteurs et localités à tous les niveaux devraient travailler pour offrir des produits touristiques uniques et des services professionnels à des prix compétitifs, et créer des destinations sûres, civilisées et conviviales.



Binh Thuân abrite un magnifique paysage naturel le long de sa côte longue de 192 km, de nombreuses îles vierges au sein de son vaste territoire marin de 52.000 km2 et un écosystème unique de dunes de sable côtières. En plus de sa beauté naturelle, la province possède de nombreux vestiges historiques et culturels, ainsi que des festivals et des activités culturelles folkloriques.



Un spectacle musical spécial a également eu lieu lors de la cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle les 300 ans d’histoire de la province et son parcours de développement du tourisme durable ont été présentés.



Selon le comité organisateur, plus de 200 événements et activités culturelles, sportives et touristiques à l’échelle interprovinciale, nationale et internationale auront lieu à Binh Thuân et dans 41 villes et provinces du pays tout au long de l’année. – VNA