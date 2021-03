Ninh Binh (VNA) - Située à 90 km au Sud de Hanoï, la province de Ninh Binh est l’une des destinations les plus attrayantes du Vietnam. Elle abrite des paysages grandioses, des forêts et des réserves naturelles sauvages et de nombreux vestiges historiques et culturels.

Le temple dédié au roi Dinh Tiên Hoàng. Photo: thanhnien.vn



Il y a plusieurs façons de se rendre à Ninh Binh depuis Hanoi: le train, le bus ou encore la voiture. Située dans la commune de Truong Yên, Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles, est une destination pittoresque. Il y a mille ans, Dinh Tiên Hoàng (alias Dinh Bô Linh) a mené une insurrection populaire et est devenu le premier empereur du Dai Cô Viêt (ancêtre du Vietnam) et le fondateur de la dynastie des Dinh (968-980). En 968, il est monté sur le trône et a choisi d’installer sa capitale à Hoa Lu. Depuis lors et jusqu’en 1009, trois dynasties féodales s’y sont succédé: Dinh, Lê antérieure et Ly. Le site de Hoa Lu est un enchantement pour les touristes passionnés d’histoire. Après le temple dédié au roi Dinh Tiên Hoàng et sa tombe, le temple et la tombe du roi Lê Dai Hành, le temple dédié à la princesse Phât Kim, les visiteurs peuvent découvrir les délicates pagodes Nhât Tru, Kim Ngân et Duyên Ninh, le palais Vuon Thiên ou encore la rivière de Sào Khê. Chaque année, diverses festivités, comme la fête de Truong Yên, sont organisées pour rendre hommage aux rois Dinh Tiên Hoàng et Lê Dai Hành.



"Mes amis et moi, nous avons décidé de redécouvrir Ninh Binh parce qu’elle ne se trouve pas loin de Hanoï et que les conditions de circulation sont bonnes. Les vestiges sont très intéressants. Des travaux de restauration sont régulièrement entrepris pour conserver la beauté du site", dit Lê Thu Hang, une touriste de Hanoï.



La sortie en 2017 de la superproduction hollywoodienne "Kong: Skull Island" a permis de faire connaître la beauté de Ninh Binh auprès d’un public international. Le tournage a eu lieu essentiellement à Tràng An, à Tam Côc-Bich Dông et à Vân Long. Le complexe paysager de Tràng An est tout à fait unique. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est composé de pitons karstiques, de grottes submergées, de vallées et de cours d’eau. Pour l’admirer, un seul moyen de circulation: la barque en bambou. En été, les rizières teintées de jaune ressemblent à une mer dorée.

Vân Long, la plus grande réserve naturelle submergée de la plaine du Nord du Vietnam. Photo: VOV



Surnommé "La baie d’Halong terrestre", Tam Côc est constitué de nombreuses grottes spectaculaires nichées au milieu de rochers calcaires. La pagode Bich Dông, "grotte verte" en français, est située à environ 2km de Tam Côc. Autrefois, elle était considérée comme la deuxième plus belle grotte du pays après Huong Tich située dans le site de la pagode des Parfums.



Vân Long, est la plus grande réserve naturelle submergée de la plaine du Nord du Vietnam et abrite des milliers d’espèces animales et végétales dont les singes à culotte blanche qui sont en voie de disparition. La promenade en barque au milieu de Vân Long ravit Thanh Mai, une touriste de Hô Chi Minh-ville.



"Nous avons navigué au milieu des falaises et visité les grottes à bord d’une petite embarcation tressée en bambou. C’est une expérience tout à fait inoubliable. Les paysages sont grandioses et l’air est pur. Avec le guide, nous nous sommes amusés à donner des formes aux pitons calcaires. C’était très drôle", dit-elle.



Cette année, Ninh Binh accueille l’Année nationale du Tourisme. Bùi Van Manh, le directeur du Service provincial du tourisme explique :



"Dans le cadre de l’Année nationale du Tourisme 2021, nous organisons un grand nombre d’activités pour attirer les touristes et relancer le secteur touristique. Notre service collabore avec l’Association des agences de voyage pour améliorer les infrastructures, la qualité des services et des produits et proposer des formations professionnelles. Nous profitons de cette période pour accélérer la transition numérique dans le tourisme. Nous comptons désormais sur les plates-formes et les applications mobiles pour élargir la clientèle domestique et internationale".



Quid de la gastronomie? Les spécialités culinaires de Ninh Binh sont variées et irrésistibles. Les habitants sont accueillants et serviables. Cette province possède tous les atouts pour faire de l’Année nationale du Tourisme une vraie réussite. -VOV/VNA