L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai (droite), et le ministre assistant chinois des Affaires étrangères, Wu Jiang Hao, lors de la cérémonie. Photo : Vietnam+



Pékin (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Chine a organisé le 26 mars une cérémonie marquant le 71e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine.



La cérémonie a vu la participation du ministre assistant chinois des Affaires étrangères, Wu Jiang Hao, de représentants de différentes organisations, localités et entreprises chinoises, de personnes ayant eu des contributions importantes au développement des relations bilatérales, ainsi que de Vietnamiens et sociétés vietnamiennes en Chine.



Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a souligné que l'année 2021 était très importante pour le Vietnam et la Chine.



C’est la première année où le Vietnam met en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le Plan de développement socio-économique pour 2021 - 2025 et la Stratégie pour le développement socio-économique pour 2021 – 2030, a-t-il indiqué, ajoutant que c’est aussi l’année où la Chine commémore le centenaire de la création du Parti Communiste Chinois.



L’ambassadeur a insisté sur la nécessité d’appliquer pleinement les conceptions communes, de renforcer la confiance politique bilatérale, de développer la coopération en tous domaines, de promouvoir les échanges entre Vietnamiens et Chinois, de maîtriser et régler de façon satisfaisante les désaccords sur la base du respect des intérêts légitimes de chaque partie selon le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ce pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde.



En 2020, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine se sont chiffrés à 192,2 milliards de dollars, soit une hausse de 18,7%, selon des données des Douanes chinoises. La Chine était le 3e plus grand investisseur étranger au Vietnam l’année dernière. -VNA