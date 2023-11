L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, offre un cadeau de souvenir à Lang Son. Photo: VNA



Lang Son (VNA) - Dans la matinée du 8 novembre, Jaya Ratnam, ambassadeur de Singapour au Vietnam, a travaillé avec les dirigeants de Lang Son sur les opportunités d’investissement dans cette province.



Lors de la séance de travail, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Quoc Doan, a indiqué que Lang Son était une province montagneuse et frontalière, située au nord-est du Vietnam, avec une superficie de 8.310 kilomètres carrés et une population de plus de 856.000 personnes. Avec son potentiel et ses atouts, Lang Son est une destination attractive, attirant des investisseurs nationaux et étrangers.



En mai 2023, le Premier ministre a approuvé la politique d'investissement dans le projet de construction et de commerce d'infrastructures du parc industriel VSIP de Lang Son, avec un investissement total de près de 275 millions de dollars. Ce projet représente le plus grand investissement mis en œuvre à ce jour dans la province de Lang Son. En même temps, il s'agit du premier projet de coopération d'investissement dans la province de Lang Son d'une entreprise avec des capitaux de Singapour. Sa première phase, d’une superficie de 200 hectares, devra être mise en service avant le 30 septembre 2025.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lang Son a émis son espoir que le Comité populaire provincial et l'ambassade de Singapour au Vietnam maintiendraient des échanges réguliers pour promouvoir le projet et inviter les entreprises singapouriennes à venir investir dans cette localité…



De son côté, l’ambassadeur Jaya Ratnam a annoncé que début 2024, la Singapore Business Federation (SBF, Fédération d’affaires de Singapour) créera un groupe de travail pour venir à Lang Son et se renseigner sur les politiques et les infrastructures locales. L’ambassadeur a également demandé aux organes compétents de Lang Son de soutenir les entreprises singapouriennes en opération dans la province…-VNA