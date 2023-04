Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Lang Son, 25 avril (VNA) - Les autorités de la province frontalière du Nord de Lang Son ont eu une séance de travail avec une délégation du ministère thaïlandais du Commerce et de l'ambassade de Thaïlande au Vietnam, dirigée par le secrétaire permanent du ministère thaïlandais du Commerce, Keerati Rushchano, pour discuter de la création de conditions favorables au transport de fruits de la Thaïlande vers la Chine via les postes frontaliers de Lang Son.La vice-présidente du Comité populaire provincial, Doan Thu Ha, a déclaré qu'au premier trimestre de cette année, le total des impor-exports via la province a dépassé 9 milliards de dollars, dont le chiffre d'affaires à l'exportation de produits agricoles d'origine thaïlandaise a atteint plus de 66 millions de dollars.Elle a souhaité que Keerati Rushchano serve de passerelle pour promouvoir la coopération entre Lang Son et les localités et unités thaïlandaises, et présenter les entreprises et investisseurs thaïlandais à Lang Son pour explorer les opportunités.Dans un avenir proche, Lang Son continuera à mettre en commun ses ressources pour développer les infrastructures frontalières, de transport et techniques, améliorant ainsi la capacité de transport, élargissant les routes pour le transport de marchandises et mettant en service une zone de transbordement de marchandises, a-t-elle déclaré, ajoutant que la province poursuivra la construction d'un plate-forme numérique intelligente de gestion des passages frontaliers, renforçant les procédures de réforme administrative et d'automatisation pour aider les entreprises à gagner du temps.Selon elle, la province demandera aux services et agences concernés d'élaborer de manière proactive des plans et de mettre en place des groupes de travail entre les deux parties.Keerati Rushchano, pour sa part, a souhaité que Lang Son continue à créer des conditions favorables au dédouanement, notamment des produits agricoles en provenance de Thaïlande.Plus tôt, la délégation a visité la porte frontière internationale de Huu Nghi et la porte frontière ferroviaire internationale de Dong Dang dans la province.- VNA