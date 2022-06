Lang Son (VNA) – Ces jours-ci, des camions transportant des fruits frais affluent vers les postes-frontières de Lang Son. La province septentrionale a pris de nombreuses mesures pour faciliter le dédouanement et dynamiser les exportations.

Un camion transportant des fruits en attente du dédouanement. Photo: VOV

La province de Lang Son dispose de 4 postes-frontières, dont deux internationaux, à savoir Huu Nghi et Dông Dang. Depuis deux mois, ces deux postes connaissent une belle affluence, due en grande partie à la saison: c’en effet celle de la récolte des fruits, au Vietnam.

Le Département provincial de l'industrie et du commerce tient les exportateurs au courant du rythme de dédouanement à ces postes frontaliers, ce qui leur est très utile pour réguler le volume de marchandises transportées vers Lang Son. Pour Trân Duc Giang, l’un des responsables dudit département, il s’agit avant tout de fluidifier le trafic...

«Nous faisons tout notre possible pour faciliter les exportations de produits agricoles vietnamiens. Nous tenons informés les services locaux de l’industrie et du commerce et les associations de producteurs l’état du dédouanement aux postes-frontières, mais aussi des normes imposées par le marché chinois au niveau de l’emballage et de la qualité des produits exportés. Nous allons également demander aux entreprises exportatrices de diversifier leurs moyens de transport (chemins de fer, voies routières, voies navigables…), de renforcer la promotion commerciale et aussi de garder une bonne part pour le marché domestique: pour l’instant, tant que la pandémie dure, ça reste difficile d’exporter vers la Chine», dit-il.

Aux postes-frontières, les fruits frais font l’objet d’un dédouanement privilégié qui est effectué souvent dès le matin pour garantir la qualité. Ce travail ne dure que de 2 à 5 minutes car les fruits ne sont pas soumis à contrôle douanier. Les douanes de Lang Son, elles, ne vérifient les déclarations qu’après dédouanement.

En l’espace d’un mois, plus de 1.500 véhicules transportant des fruits frais seront passés par le poste-frontière de Tân Thanh, les principaux produits exportés étant les bananes, les fruits du jaquier, les mangues, les litchis et les fruits du dragon. Il reste encore plus de 1.700 véhicules dont 67% sont des camions transportant des fruits frais en attente de dédouanement.

De son côté, la province de Lang Son reste en contact permanent avec les organes compétents de la province chinoise du Guangxi pour fludifier la circulation des marchandises, comme nous le fait observer Hoang Khanh Duy, directeur adjoint du comité de gestion de la zone économique du poste-frontière de Dông Dang.

«Comme il vaut mieux éviter un engorgement aux postes-frontières, nous sommes en contacts suivis avec les autorités chinoises pour résoudre les problèmes. Parallèlement à cela, nous demandons à la douane de Lang Son de simplifier les procédures, en particulier celles de contrôle, de façon à accélérer le dédouanement», explique-t-il.

La récole de litchis bat son plein dans la province de Bac Giang (Nord) avec une production estimée à 160.000-170.000 tonnes cette année. La province de Lang Son leur ayant facilité l’entrée, plus de 170 commerçants chinois sont entrés au Vietnam par le poste-frontière international de Huu Nghi pour aller acheter des litchis frais à Bac Giang. Les gardes-frontières, eux aussi, n’hésitent pas à prêter main forte.

«Dès que les passagers ont passé le kilomètre zéro du territoire vietnamien, les gardes-frontières sont là pour les aider à accomplir les formalités nécessaires», indique Hoàng Trong Khai, un responsable du poste de garde-frontière de Huu Nghi.

À l'heure actuelle, les exportations vers la Chine restent assez difficiles, eu égard à la politique «zéro covid» appliquée par Pékin. Cela étant, la province de Lang Son s’engage à mettre tout en œuvre pour faciliter le dédouanement des fruits frais et permettre ainsi aux entreprises domestiques d’écouler leurs produits. – VOV/VNA