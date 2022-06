Le Comité populaire de Hanoï a choisi la conception finale du pont Tran Hung Dao qui enjambera le fleuve Rouge et reliera trois arrondissements de la capitale.

L’initiative AMD a été lancée le 28 juin dans la ville de Can Tho par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et ses partenaires vietnamiens et cambodgiens.