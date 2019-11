Hanoi (VNA) - Outre les anciennes maisons, le village de Duong Lâm est aussi connu pour ses métiers traditionnels dont la fabrication de sauce soja. Hà Huu Thê, artisan avec plus de 30 ans d’expériences, réussit à vendre ses produits aux consommateurs étrangers.

Hà Huu Thê examine ses sojas fermentés. Photo : VNA

Par un petit matin ensoleillé de juin, on se rend à Duong Lâm. Il fait très chaud. Dès la petite porte d’entrée de l’ancienne maison en latérite de Hà Huu Thê, on sent déjà l’odeur fermentée de la sauce soja. Dans une grande cour de 50 m², une dizaine de jarres de soja sont alignées pour profiter des rayons du soleil.“On produit la sauce soja à la saison sèche car il faut des rayons du soleil qui sont très importants dans le processus de fabrication”, informe Hà Huu Thê, 67 ans, villageois de Duong Lâm, en remuant à l’aide d’un grand outil en bois le soja fermenté dans la jarre.Une recette mystérieuse"Je suis attaché à ce métier qui se transmet de génération en génération. Et ma famille possède une recette mystérieuse qu’elle conserve jalousement", confesse cet homme à la peau bronzée et aux mains rêches. "Cette recette contient du riz gluant, du soja, des haricots verts, de l’eau du puits et du sel. À noter que l’eau utilisée vient des puits du village profonds de plus de 15 m", explique-t-il."J’utilise les matériaux locaux pour assurer la qualité de la sauce. Je n’ajoute aucun conservateur, ni additif. Pour moi, la qualité est ce qu’il y a de plus important car la clientèle achète seulement les bons produits", commente Hà Huu Thê. Selon lui, le processus de production dure un à deux mois. Et la durée de conservation s’étend à deux ans.