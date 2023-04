Ha Tinh (VNA) - Le Festival du tourisme de la mer de Ha Tinh 2023 a officiellement débuté le week-end dernier avec un programme artistique unique sur le thème "Ha Tinh - page de poésie en harmonie avec les vagues", tenu dans la zone de tourisme de la mer de Xuan Thanh dans le district de Xuan Thanh.

Photo: NDEL



L'édition 2023 propose un large éventail d'activités, notamment la Semaine culturelle et touristique Nguyen Du, des événements culturels et sportifs, la présentation des produits du programme "Une Commune Un Produit" (OCOP), des camps de jeunes et un marché nocturne.



Ces activités devraient offrir aux visiteurs de nouvelles expériences et des impressions inoubliables.



Ha Tinh a un potentiel touristique riche et diversifié, avec ses beaux paysages naturels et ses nombreux patrimoines immatériels et matériels, tels que les longues plages de Xuan Thanh et Thien Cam, la pagode Huong Tich, Dong Loc, le parc national de Vu Quang, la source chaude de Son Kim, le lac Ke Go et le temple Cui.



Notamment, la province vénère de nombreuses célébrités telles que le grand poète Nguyen Du, Nguyen Cong Tru et Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac.



Ha Tinh est également célèbre pour le chant folklorique vi-giam, officiellement reconnu comme patrimoine culturel immatériel mondial de l'humanité, le ca tru (chant cérémoniel) et les vers du poème Kieu.



Les visiteurs de Ha Tinh peuvent déguster des spécialités culinaires telles que les oranges de Huong Son et Khe May, les pomelos de Phuc Trach, les moules de Duc Tho, les calmars de Vung Ang et l'alcool de riz gluant de Can Loc. -CPV/VNA