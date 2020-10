Cérémonie de lancement de la campagne caritative sur la plateforme numérique iNhandao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une campagne caritative sur la plateforme numérique iNhandao et des plateformes numériques dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture ont été présentées lors du programme « Relier des millions de cœurs » tenu le 1er octobre à Hanoï.

Faisant partie du projet « Développer l'intellect vietnamien numérisé », cet événement a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le projet, lancé en 2018, vise à construire une base de données et à diffuser des connaissances dans les domaines de l'économie, de la société, de la science et de la technologie, et à créer des conditions permettant à la communauté de partager, d'exploiter et de créer des applications numériques à utiliser dans la production, les affaires et la vie quotidienne.

Après trois ans de mise en œuvre, le projet a construit des plateformes numériques dans des domaines telles que l'humanitarisme, l'éducation, la santé, la culture, le tourisme et les postes, notamment le système d’information humanitaire iNhandao et la plate-forme de cartes numériques du Vietnam - Vmap.

Cette année, ayant pour thème « Relier des millions de cœurs », le projet « Développer l'intellect vietnamien numérisé » appelle les gens à contribuer matériellement et intellectuellement aux activités bénévoles via la plateforme numérique iNhandao afin d'aider les personnes défavorisées, notamment dans le contexte de propagation de l'épidémie de COVID-19

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a exprimé sa joie devant la mise en service de la plateforme numérique iNhandao, ajoutant que le projet avait dépassé le souhait initial de la Croix-Rouge vietnamienne.

Le vice-Premier ministre a déclaré souhaiter que l'esprit humanitaire se propage de plus en plus pour que les nouvelles plateformes numériques connaissent le succès comme la plateforme numérique iNhandao.

La présidente de la Croix-Rouge vietnamienne, Nguyen Thi Xuan Thu, a dit que dans cette ère numérique, l'application des technologies de l'information pour connecter l'ensemble de la société était essentielle dans la mise en œuvre des activités humanitaires et caritatives, contribuant à améliorer l'efficacité du travail humanitaire et la sécurité sociale du pays.

C'est également le moteur de la création du système d’information humanitaire numérique iNhandao qui encourage les utilisateurs à partager des informations sur les activités humanitaires et caritatives.

Pour plus de détails, les gens peuvent accéder au site web à l'adresse http://inhandao.vn/.

Parmi les autres plates-formes numériques lancées à cette occasion, citons: Carte de la coexistence sûre avec le COVID-19 (antoancovid.vn); Plateforme d'éducation numérique (iGiaoduc.vn); Projet de compilation de l'encyclopédie du Vietnam (bktt.vn).

Également à cette occasion, par le biais de la plateforme iNhandao.vn, la Croix-Rouge vietnamienne, la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank), la société Vietnam Post et le ministère de l'Éducation et de la Formation, ont officiellement lancé la campagne «Connecter l'avenir». Cette campagne appelle au don de vieilles tablettes et smartphones utilisables pour les remettre à des étudiants montagnards des provinces de Phu Tho et Yen Bai. -VNA