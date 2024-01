Nguyen Khac Hoang, chef de l'Office municipal des statistiques, prend la parole. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH) et l'Office municipal des statistiques ont organisé le 4 janvier un séminaire pour lancer le "Rapport sur la situation macroéconomique de Hô Chi Minh-Ville: Résultats de 2023 et prévisions pour 2024".

Ce rapport vise à donner un aperçu intégral sur l'économie de la mégapole du Sud en 2023 et ses perspectives de développement pour 2024.

Selon le professeur et docteur Nguyen Dong Phong, président du Conseil de l'UEH, le rapport sera un outil utile pour les dirigeants municipaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique. Il constitue également une source d'information importante pour les investisseurs et les entreprises nationales et étrangères souhaitant investir dans cette localité.

Il propose également des suggestions de politiques visant à stimuler la demande globale. Une politique importante consiste à diversifier les marchés d'exportation en s'étendant vers des marchés prometteurs tels que le Japon, la République de Corée et l'Inde.

En outre, Hô Chi Minh-Ville doit développer les industries de haute technologie et les services bancaires et financiers, gérer et développer le marché immobilier de manière stable... pour répondre aux besoins de logement des travailleurs, ainsi que soutenir la production et les activités commerciales, selon le rapport. -VNA