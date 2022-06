Cérémonie de lancement du projet. Photo: daibieunhandan.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont organisé le 13 juin à Hanoï la cérémonie de lancement d’un projet de protection des animaux sauvages menacés.



Le projet se concentrera sur la protection des animaux qui sont fréquemment chassés et commercialisés. Il sera mis en œuvre en cinq ans avec un budget de 15 millions de dollars pour aider le Vietnam à contrôler le commerce illégal d'espèces sauvages.



Le projet renforcera les capacités du Vietnam de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages en favorisant l'engagement des dirigeants centraux et locaux. Il permettra également d’améliorer l'efficacité de l'application de la loi et de réduire la demande de produits illégaux d'espèces sauvages.



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, a déclaré que la mise en œuvre efficace du projet démontrerait le plus haut engagement du gouvernement vietnamien dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, contribuant à la conservation de la biodiversité et à la protection de l'environnement au Vietnam.-VNA